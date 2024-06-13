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Під Горлівкою поранено співробітників російського телеканалу НТВ: вони в комі

13 червня 2024, 13:57

Під Горлівкою поранено співробітників російського телеканалу НТВ: вони в комі

Троє співробітників російського пропагандистського телеканалу НТВ, які отримали 13 червня поранення під окупованою Горлівкою Донецької області, перебувають у комі. За інформацією лікарів, їх доправили до операційної. Про це повідомило російське видання Regnum.

Зазначається, що кореспондент НТВ Олексій Івлієв та ще двоє співробітників каналу отримали тяжкі поранення у селищі Гольмівський. Постраждалих доправили до лікарні.

Видання також пише, що раніше сьогодні, 13 червня, було обстріляно селище шахти ім. Ізотова в Микитівському районі Горлівки, а також селище Гольмівське.

Нагадаємо, російське міністерство оборони вранці в четвер, 13 червня, заявило про нічну атаку безпілотників на дві області — Ярославську та Володимирську.

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