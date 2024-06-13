РФ завершує будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до Маріуполя. Як вона вплине на фронт

Росіяни завершують будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, закінчення будівництва цієї залізниці очікується днями.

«Вони практично закінчили. Як тільки закінчать, то, в принципі, це кардинально поміняє всю логістичну картину на лінії фронту, принаймні якщо ми говоримо про південь Донецької області, частину Запорізької області. Те, що починається від Волновахи, від Вугледара і закінчується, умовно кажучи, в районі Пологів, Токмака – це буде кардинальна зміна. Тому що це справді скорочення логістики в кілометражі десь до 300 км. А за часом це скорочення просто на дні», – розповів Андрющенко.

Нагадаємо, що Росія застосовувала умисну тактику голоду під час 85-денної облоги Маріуполя на початку 2022 року.