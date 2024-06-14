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Росія обстріляла Селидове: поранено п'ятьох людей

14 червня 2024, 07:15

Росія обстріляла Селидове: поранено п'ятьох людей

Під час обстрілу РФ Селидового постраждали п'ятеро цивільних. Фото: Вадим Філашкін Під час обстрілу РФ Селидового постраждали п'ятеро цивільних. Фото: Вадим Філашкін

Пізно ввечері, 13 червня, внаслідок обстрілу росіянами Селидового постраждали п'ятеро місцевих жителів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Сьогодні вночі по місту було завдано ворожого удару. Росіяни пошкодили 10 багатоповерхівок, 3 адміністративні будівлі та кілька магазинів», — уточнив голова Донецької ОВА.

П'ятеро цивільних постраждали під час обстрілу Селидового росіянами. Фото: Вадим Філашкін

П'ятеро цивільних постраждали під час обстрілу Селидового росіянами. Фото: Вадим Філашкін

Зазначається, що ситуація на Покровському напрямку залишається найгарячішою. Минулої доби російські загарбники 32 рази атакували бойові порядки захисників України.

ЗСУ відбили 24 атаки противника, вісім бойових зіткнень ще тривають. Нагадаємо, російські окупанти за добу вбили одну людину на Донеччині.

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