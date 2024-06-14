Путін назвав умови переговорів: Хоче повністю забрати чотири регіони України

Глава Кремля Володимир Путін назвав свої умови для початку переговорів з Україною щодо припинення війни. Він зробив заяву напередодні Саміту миру у Швейцарії, який проходитиме з ініціативи України.
Головними умовами припинення військових дій Путін назвав такі:
▪️ Українські війська мають бути повністю виведені з території так званих «ДНР», «ЛНР», Херсонської та Запорізької областей. Путін підкреслив, що йдеться про адміністративні межі регіонів.
▪️ Україна має дати зобов'язання не вступати до НАТО;
▪️ Нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, «демілітаризація та денацифікація».
Путін назвав свої умови для початку переговорів із Україною. Загалом нічого нового не сказавши https://t.co/BXbsgPbzOB pic.twitter.com/Gpg5Wq5ZM1— Новини Донбасу (@novostidnua) June 14, 2024
Путін запевняє, що йдеться не про заморожування конфлікту, а про його остаточне завершення.
Він також заявив, що російські умови мирної угоди передбачають повне скасування санкцій проти Росії.
Нагадаємо, Росію на Саміт миру до Швейцарії не запросили.
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