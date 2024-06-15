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Шість людей на Донеччині постраждали за добу від атак російських окупантів

15 червня 2024, 08:57

Шість людей на Донеччині постраждали за добу від атак російських окупантів

Окупаційні війська РФ минулої доби, 14 червня, обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак шість цивільних отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«За 14 червня росіяни поранили 6 жителів Донецької області: 4 у Гірнику, 1 у Зарічному та у Птичому», — написав він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1996 осіб, отримали поранення — 5024. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що російські війська вдень 14 червня завдали авіаудару по місту Гірник у Донецькій області.

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