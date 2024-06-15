Обвалення під'їзду в Шебекіне РФ: семеро людей загинули, багато постраждалих

Обстріл Шебекіно. Фото: В'ячеслав Гладков

Внаслідок обвалення під'їзду багатоквартирного будинку у місті Шебекіне Бєлгородської області загинули п`ять людей, шість осіб — дістали поранення. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.



«З-під завалів вдалося підняти останки 4 осіб. Ще одна загибла — жінка, яку доставили в обласну лікарню. Вона була прооперована, але тяжкість поранень була не сумісна з життям», — написав він.



З верхніх поверхів будівлі врятовано 6 осіб.





Пошуково-рятувальні роботи завершено.



Раніше ми писали, що 14 червня у російському місті Шебекіно стався обстріл, внаслідок якого зруйновано під'їзд у житловому будинку.