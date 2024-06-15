Армія РФ за добу понад 10 разів обстріляла Донеччину: пошкоджено десятки будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські окупанти 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під удар потрапили чотири райони регіону, пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ситуація у регіоні така:



Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено 2 будинки і підприємство.





Покровський район. У Гірнику Курахівської громади поранено 4 людини, пошкоджено 14 багатоповерхівок, 35 приватних будинків, 3 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт. Також у громаді обстріляні Курахове і Веселий Гай.





Краматорський район. У Лимані 1 будинок зруйновано і 11 пошкоджено; у Зарічному поранено людину, пошкоджено 6 будинків.



Бахмутський район. У Торецькій громаді пошкоджено 10 будинків у Північному і 9 у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки. У Сіверську 1 будинок знищено і 2 пошкоджено.



Раніше ми писали, що російські війська вдень 14 червня завдали авіаудару по місту Гірник у Донецькій області.