РФ запускає в місяць по Україні до 3500 авіаційних бомб — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю італійському журналісту, що російська армія за місяць використовує до 3500 авіаційних бомб проти України.



«Росія використовує на місяць 3200-3500 КАБів — це керовані авіаційні бомби. І це справді для нас велика проблема. КАБи вони використовують виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Це також дуже важливо, щоб люди розуміли. Коли вони б'ють дронами та ракетами, і вони б'ють і говорять про військові цілі, насамперед це брехня. Вони використовували тисячі цих КАБів, таких бомб спеціально для того, що люди боялися і люди втекли з міст та громад», — зазначив президент.



Зеленський наголосив, що армія РФ використовує авіаційні бомби для того, щоб окупувати населені пункти. Саме так робив Адольф Гітлер під час Другої світової війни.



Крім того, глава держави додав, що росіяни не захопили Харків, Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на цьому напрямі. Своєю чергою, Зеленський нагадав, що Україна потребує військової допомоги.



«Я дуже задоволений вчорашніми зустрічами та безпосередньо з президентом Байденом, ми промовляли про терміни поставок тих чи інших, та й про загальну підтримку всіх», — резюмував він.



Раніше ми писали, що російська армія скинула авіабомбу на житловий квартал у Селидовому, де збільшилася кількість поранених цивільних з п'яти до шести осіб.