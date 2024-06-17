Сирський назвав напрямок на Донеччині, де росіяни зосереджують основні ударні бригади та полки

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському, Покровському, Курахівському, Времівському оперативних напрямках російські війська проводять активні наступальні дії різної інтенсивності, намагаючись прорвати оборону ЗСУ та захопити важливі ділянки місцевості чи населені пункти, що впливають на стійкість української оборони. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, основні зусилля окупанти зосереджують на Покровському напрямку, де сконцентровано переважну кількість російських ударних бригад та полків.

«Продовжуються жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра», – розповів Сирський.

Нагадаємо, що українські війська відкинули ЗС РФ у Серебрянському лісництві та не дали їм закріпитися поблизу села Новоселівка Перша на Донеччині.