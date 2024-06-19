Сили ППО вночі над Україною збили 19 дронів-камікадзе — Олещук

Сьогодні вночі, 19 червня, окупаційна армія РФ вдарила по території України за допомогою ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили майже всі російські цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч на 19 червня 2024 року російські окупанти атакували 21-м ударним БпЛА типу «Shahed-131/136» з напрямків Приморсько-Охтарськ — РФ і мис Чауда — Крим», — зазначив він.





За словами Олещука, внаслідок бойової роботи збито 19 ворожих ударних БПЛА типу «Shahed» у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.



Раніше ми писали, що в ніч проти середи, 19 червня, російські БПЛА атакували Львів. Одна людина постраждала.