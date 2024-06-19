БПЛА атакували окупований Первомайськ на Луганщині: під удар могла потрапити база армії РФ

19 червня БПЛА атакували окуповане місто Первомайськ у Луганській області. Про це стало відомо з повідомлення голови окупаційної адміністрації Первомайська Сергія Колягіна.
За його словами, спеціалісти так званих профільних служб окупаційної адміністрації міста збирають інформацію про пошкодження.
Український журналіст Денис Казанський заявив, що у Первомайську був «приліт» на базу російських військових.
Нагадаємо, що вночі 18 червня українські ракети «Нептун» вдарили по нафтобазі в Краснодарському краї Росії.
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