БПЛА атакували окупований Первомайськ на Луганщині: під удар могла потрапити база армії РФ

«Приліт» в окупованому Первомайську на Луганщині. Фото: соцмережі

19 червня БПЛА атакували окуповане місто Первомайськ у Луганській області. Про це стало відомо з повідомлення голови окупаційної адміністрації Первомайська Сергія Колягіна.

За його словами, спеціалісти так званих профільних служб окупаційної адміністрації міста збирають інформацію про пошкодження.

Український журналіст Денис Казанський заявив, що у Первомайську був «приліт» на базу російських військових.

Нагадаємо, що вночі 18 червня українські ракети «Нептун» вдарили по нафтобазі в Краснодарському краї Росії.