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Війська Росії вдарили по Торецьку, Залізному та Розкішному: одна людина загинула, ще двоє – поранені

19 червня 2024, 22:54

Війська Росії вдарили по Торецьку, Залізному та Розкішному: одна людина загинула, ще двоє – поранені

19 червня о 08:00 російські війська з артилерії обстріляли місто Торецьк на Донеччині. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За її словами, внаслідок влучання снаряда по території приватного домоволодіння поранено 76-річну жінку, яка перебувала в будинку.

«Її госпіталізували до лікарні з осколковим пораненням та переломом. Крім того, російська армія завдала ударів по селищу Розкішне. Попередньо, окупанти обстріляли селище керованим реактивним снарядом з осколково-фугасною бойовою частиною РСЗВ «Торнадо-С». На подвір'ї будинку загинув 63-річний чоловік. О 17:00 під приціл військ Росії потрапило місто Залізне. На нього ворог скинув авіабомбу. За попередніми даними, проти мирного населення він застосував КАБ-250. У зоні ураження опинилася 38-річна місцева мешканка, яка отримала осколкові поранення», – розповіла речниця облпрокуратури.

Мєдвєдєва зазначила, що у цих населених пунктах пошкоджено приватні будинки, автомобіль та лінії електромережі.

Нагадаємо, що 18 червня російська армія обстріляла місто Часів Яр, селища Курахівка та Зарічне на Донеччині, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє – отримали поранення.

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