Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: РФ наближається до Торецьку. Удари по енергосистемі

19 червня 2024, 23:55

Головне за день: РФ наближається до Торецьку. Удари по енергосистемі

Суспільство

 Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вироки у кримінальній справі стосовно громадян України Олександра Погорєлова, Василя Чурилова, Олександра Тимошенко та Артем Єна. Їх звинувачують в участі у вбивстві командира батальйону «Спарта» Арсена «Моторола» Павлова та військовослужбовця цього підрозділу Євгена Гадлія, командира військової частини корпусу «Народної міліції ЛНР» Олександра Колосова. А також заступника командира військової частини «ВС ДНР» Олексія Видріна та замаху на тодішнього голову угрупування «ДНР» Олександра Захарченка.

Суд засудив Погорєлова до довічного позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії особливого режиму. Єну, Чурилова та Тимошенко засуджено до 17, 13 і 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Погорєлов в останньому слові перед оголошенням вироку детально описав тортури яким його  піддавали задля визнання у вбивстві «Мотороли». За словами Погорєлова, описані ним події відносяться до 2018 року, а катували його співробітники так званого «Управління боротьби з організованою злочинністю ДНР» під керівництвом людини на прізвище Захаров.

На території захопленого Донецька розташовано 120 водних об'єктів. За його словами, жоден із них не придатний для купання.

В окупованому Маріуполі демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний".

Встановлено особу загиблого українського військовослужбовця, якого жорстоко вбили російські окупанти. Крім того, українській стороні відомі імена російських командирів, які наказали обезголовити військового.

Аналітик видання BILD дійшов висновку, що війна в Україні революційним чином змінила ринок зброї за трьома напрямками: відбувається відродження важких ракетних комплексів, цивільні компанії переходять на виробництво зброї, на ринок вийшли компанії з країн третього світу, які постачають дешеву зброю за низькою ціною.

Бойові дії

 За даними військових аналітиків українського проекту DeepState, війська РФ просунулися біля Північного та Олександрополя на Донеччині. Від виступу російських військ неподалік Північного до околиць Торецька залишається близько 4 кілометрів.

Війська Росії вдарили по Торецьку, Залізному та Розкішному на Донеччині: одна людина загинула, ще двоє – поранено. У цих населених пунктах пошкоджено приватні будинки, автомобіль та лінії електромережі.

Російські війська завдавали ударів по житлових кварталах Херсону. Зокрема, атаковано лікарнюю. Постраждали дві людини.

У ніч на 19 червня армія РФ завдала удару по енергетичному об'єкту в Україні в одній із центральних областей. Крім того, у Львівській області внаслідок нічного удару росіян пошкоджено повітряні лінії електропередач та електричне обладнання. Також у Львові постраждала одна людина.

В окупованому Донецьку двоє людей загинули внаслідок обстрілу у Петрівському районі.

На нафтобазі в порту Азова Ростовської області РФ вже другу добу триває пожежа після атаки безпілотників у ніч проти 18 червня.

Новини Донбасу у відеоформаті:



Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:55
Головне за день: РФ наближається до Торецьку. Удари по енергосистемі
23:50
У Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону «Східний»
20:52
В окупованому Донецьку жодна зі 120 водойм не придатна для купання
17:19
В окупованому Донецьку двоє людей загинули через обстріл
14:17
Одна дитина та двоє дорослих постраждали під час обстрілу Донецька
13:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:48
Головне за день: Росіяни обезголовили військовополоненого. Удари по нафтобазах РФ
23:35
Забезпечує фінансування окупаційної влади на Луганщині: СБУ повідомила про підозру «міністру фінансів ЛНР»
23:04
У захопленому Маріуполі окупанти готують школярів до служби в російській армії
21:07
На захопленій Донеччині росіяни посилили фільтрацію. Кого перевіряють окупанти
17:12
У Маріуполі з'явився комітет з порятунку православ'я: містом ходять патрулі
15:59
Росіяни планують облаштувати на віллі Софії Ротару у Криму лікарню для окупантів
15:59
У Маріуполі росіяни збудують нову військово-логістичну базу на відібраних у містян землях: де вона розташовуватиметься
15:29
Росіяни готуватимуть операторів БПЛА у вишах окупованої Луганщини
14:57
Залізнична дорога з Маріуполя до Криму: у DeepState розповіли, чи існує вона насправді
13:37
В окупованому Донецьку постраждав чоловік під час обстрілу
08:09
Вночі в Криму пролунали вибухи
23:30
Головне за день: Авіаудари по Донецькій області. У Сєверодонецьку займають порожні квартири
19:05
Російські телеграм-канали поширили фейковий знімок нібито з прапором «ДНР» із матчу Україна-Румунія
17:11
Керує «філією» МНС РФ на окупованій Луганщині: СБУ повідомила про підозру колаборанту
усі новини
23:55
Головне за день: РФ наближається до Торецьку. Удари по енергосистемі
23:50
У Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону «Східний»
23:26
Експерт про причини захоплення Очеретиного: «Не можуть прорахунки однієї бригади призвести до таких наслідків»
22:54
Війська Росії вдарили по Торецьку, Залізному та Розкішному: одна людина загинула, двоє поранені
22:24
У РФ суд оголосив «вироки» обвинуваченим у вбивстві «Мотороли» та замаху на Захарченка: головний фігурант заявив про тортури
20:52
В окупованому Донецьку жодна зі 120 водойм не придатна для купання
19:31
Відключення світла в Україні: коли діятимуть графіки 20 червня
18:38
Захоплення першого російського «танка-сараю» разом із екіпажем: бійці ЗСУ розповіли подробиці
17:19
В окупованому Донецьку двоє людей загинули через обстріл
16:54
Чи перераховуватимуть субсидії через подорожчання електроенергії: відповідь ПФУ
16:20
До Дружківки відправили черговий комплект медичного обладнання від міста-побратима зі США
16:09
В окупованому Первомайську на Луганщині пролунали вибухи: під удар могла потрапити база армії РФ
15:42
До липня в Україні оновлять список об'єктів, де не вимикатимуть світла
14:50
Війна в Україні призвела до революції на світовому ринку зброї — BILD
14:17
Одна дитина та двоє дорослих постраждали під час обстрілу Донецька
13:58
У Херсоні росіяни обстріляли житлові будинки та лікарню
13:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
13:28
Який зараз має вигляд Часів Яр: кадри з дрона
12:27
Встановлено особу українського військового, якого обезголовили російські окупанти на Донеччині
11:59
Данія оголосила про 19-й пакет допомоги Україні
усі новини
ВІДЕО
Експерт про причини захоплення Очеретиного: «Не можуть прорахунки однієї бригади призвести до таких наслідків» Експерт про причини захоплення Очеретиного: «Не можуть прорахунки однієї бригади призвести до таких наслідків»
19 червня, 23:26
Бійці ЗСУ на тлі першого трофейного «танка-сараю» РФ. Фото: ОСУВ «Хортиця» Захоплення першого російського «танка-сараю» разом із екіпажем: бійці ЗСУ розповіли подробиці
19 червня, 18:38
Наслідки обстрілу Херсона Фото: ДСНС Херсонської області У Херсоні росіяни обстріляли житлові будинки та лікарню
19 червня, 13:58
Зруйнований росіянами Часів Яр. Фото: скріншот з відео Який зараз має вигляд Часів Яр: кадри з дрона
19 червня, 13:28
Підготовка окупантами маріупольських школярів до служби в армії РФ. Фото: кадр із відео У захопленому Маріуполі окупанти готують школярів до служби в російській армії
18 червня, 23:04
З села Прогрес вивезли останню дитину. Фото: скрін з відео З прифронтового села на Донеччині евакуювали останню дитину
18 червня, 16:34
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір