Безпілотники атакували нафтобази у Росії: там сталися масштабні пожежі

Масштабна пожежа на Платонівській нафтобазі у Тамбовській області РФ. Фото: Baza

Вночі 20 червня внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на нафтобазі у селищі Енем у Республіці Адигея. Про це повідомив голова республіки Мурат Кумпілов.

За його словами, площа пожежі становила близько 400 квадратних метрів.

В Енемі знаходиться нафтобаза «ЛУКОЙЛ-Південнафтопродукт». Пожежу на цій нафтобазі також зафіксували супутники NASA.

Як повідомив губернатор Тамбовської області РФ Максим Єгоров, вранці 20 червня в результаті атаки БПЛА спалахнув резервуар на території Платонівської нафтобази в Тамбовській області.

За даними прокремлівського Telegram-каналу Mash, Платонівську нафтобазу на надмалій висоті атакували щонайменше три дрони.

Як повідомляє ще один прокремлівський Telegram-канал Shot з посиланням на місцевих жителів, близько 04:00 було чути звук мотора, а потім пролунав гучний вибух, після чого люди побачили вогонь і стовп диму над місцевою нафтобазою.

У Міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито «перехопила і знищила шість БПЛА над територією Республіки Адигея, три – над територією Брянської області, три – над територією Краснодарського краю, один – над територією Ростовської області, один – над територією Бєлгородської області, а також один – над територією Орловської області.

Нагадаємо, що 19 червня в окупованому місті Первомайськ на Луганщині пролунали вибухи. Там під удар могла потрапити база армії РФ.