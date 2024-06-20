Армія РФ посилила обстріл звільнених населених пунктів Луганщини. Скільки там залишається людей

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

За останні три тижні росіяни посилили обстріли звільнених населених пунктів Луганської області. Про це в ефірі телеканалу «Суспільне» повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, там ще залишаються 46 людей.

«Минулого тижня чотирьох людей ми евакуювали, на жаль, лише після загибелі однієї жінки, яка під час артилерійського обстрілу була біля свого двору», – розповів начальник ЛОВА.

Лисогор зазначив, що до цих населених пунктів доставляється гуманітарна допомога.

«Зараз складніше, тому що ворог б'є безпосередньо по логістичних шляхах, які ведуть до цих населених пунктів», – зазначив він.

Йдеться про села Невське, Новолюбівка, Макіївка, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка та М'ясожарівка.

Нагадаємо, що 19 червня війська Росії вдарили по Торецьку, Залізному та Розкішному в Донецькій області, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє – поранено.