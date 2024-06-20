Ризики інфекційних захворювань зросли в Україні — у всьому винні часті відключення світла

В Україні через відключення електроенергії можуть зрости випадки інфекційних хвороб. Як пояснив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, ризики поширення небезпечних інфекцій зростають, оскільки зупиняються системи водопостачання. А це відбувається через дефіцит електроенергії, який виник в країні через російські атаки.



«Ми вже фіксували минулого року, і цього були спалахи вірусного гепатиту А, який пов'язаний із водою. Тому центри контролю профілактики, комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, щоб запобігати поширенню інфекції», — розповів він в інтерв'ю ВВС.



Ляшко додав, що випадків холери не було, але розпочався епідемічний сезон. А загрозу становлять інфекційні хвороби, які можуть передаватися через недотримання норм гігієни.



«Це гепатити, і та сама холера. Це ботулізм — немає електрики, виникають порушення умов зберігання. Це все може призводити до появи інфекційних захворювань чи харчових отруєнь», — пояснив Ляшко.



Зараз спостерігається зростання захворювань на кашлюк. У зв'язку з цим Ляшко закликав українців зробити всі пропущені щеплення.