Російська армія втратила понад 8000 танків в Україні

Загальні бойові втрати противника минулої доби орієнтовно склали 1060 осіб особового складу, 14 танків, 35 бойових броньованих машин та 54 артилерійські системи. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.



З моменту повномасштабного вторгнення країни-окупанта на територію України ЗС РФ вже втратили знищеними чи пошкодженими 8001 танк.



ЗСУ також ліквідували одну РСЗВ, два засоби ППО, 47 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 10 машин спеціальної техніки.



Раніше стало відомо, що українські сили протиповітряної оборони знищили чотири ракети Х-59/Х-69.