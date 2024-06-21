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Російська армія втратила понад 8000 танків в Україні

21 червня 2024, 07:54

Російська армія втратила понад 8000 танків в Україні

Загальні бойові втрати противника минулої доби орієнтовно склали 1060 осіб особового складу, 14 танків, 35 бойових броньованих машин та 54 артилерійські системи. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

З моменту повномасштабного вторгнення країни-окупанта на територію України ЗС РФ вже втратили знищеними чи пошкодженими 8001 танк.

ЗСУ також ліквідували одну РСЗВ, два засоби ППО, 47 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 10 машин спеціальної техніки.

Раніше стало відомо, що українські сили протиповітряної оборони знищили чотири ракети Х-59/Х-69.

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