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Під Часів Яр перекинули 24 бригаду через «вкрай важку ситуацію»

21 червня 2024, 07:59

Під Часів Яр перекинули 24 бригаду через «вкрай важку ситуацію»

До Часів Яру перекинули 25 бригаду: обстановка на цій ділянці надзвичайно складна. Фото: 24 ОМБр/Facebook До Часів Яру перекинули 25 бригаду: обстановка на цій ділянці надзвичайно складна. Фото: 24 ОМБр/Facebook

Підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила передислоковані для посилення оборони у районі Часів Яру Донецької області. У бригаді кажуть, що ситуація у місті та навколо нього «надзвичайно важка». Про це повідомляє 24 ОМБр у Facebook.

У повідомленні бригади йдеться, що окупанти постійно влаштовують масовані лобові штурми, а також намагаються обійти населений пункт із півночі та півдня.

Крім того, окупанти жорстко обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами та всіма можливими видами озброєння.

«Воїни 24 бригади масово знищують піхоту та техніку агресора, руйнуючи його плани, і змушують платити величезну ціну за кожен метр землі. На жаль, у нас також є втрати. Вічна пам'ять та слава загиблим побратимам. Помстимося за кожного», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, місто Часів Яр Донецької області залишається важливою ціллю російських окупантів, за цей населений пункт йдуть запеклі бої. Нещодавно у мережі з'явилися кадри зруйнованого міста. Відео оприлюднив підрозділ «Чорний лебідь» 225-го Окремого штурмового батальйону.

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