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Під російським Єйськом уночі ракета влучила у казарму, поранено військових — ЗМІ

21 червня 2024, 18:34

Під російським Єйськом уночі ракета влучила у казарму, поранено військових — ЗМІ

У ніч проти 21 червня у селі Воронцовка в Краснодарському краї РФ невстановлена ракета влучила по казармі військової частини 33859. Поруч знаходиться полігон Воронцовський. Будівлю казарми пошкоджено, поранено 9 російських військовослужбовців. Про це повідомляє видання ASTRA, посилаючись на джерела екстрених служб регіону.

Ані місцева влада, ані Міноборони РФ про ракетну атаку на військову частину ППО не повідомили, зазначає видання. Загалом, за даними Міноборони, сили ППО у Краснодарському краї відбили сьогодні вночі атаку 43 безпілотників.

У Ростові (РФ) вдень 21 червня зафіксовано масштабну пожежу на базі зберігання ресурсів постачання МВС.

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