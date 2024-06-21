«ДНР» перерахувала міста, де будуватимуть будинки

Угруповання «ДНР» назвало окуповані міста, де будуватимуть житлові будинки. Так, голова «ДНР» Денис Пушилін заявив, що «під житлове будівництво визначено 150 земельних ділянок у Донецьку, Маріуполі, Новоазовську, Волновасі та Макіївці».



Він не потонув, чи це житло буде для людей, які втратили будинки і квартири в ході російської окупації, або ж ці будинки будуть продавати.

Водночас як повідомлялося, приблизно 300 тисяч мешканців окупованої території Донецької області втратили права на нерухомість після незаконного рішення місцевих «чиновників» окупаційної адміністрації.



Пройшло понад два місяці, як окупаційні адміністрації ухвалили так звані «закони» про безгосподарне майно. Щотижня в мережі з'являються списки квартир і будинків, які влада, підконтрольна Кремлю, готова відібрати у людей, які виїхали з окупації.