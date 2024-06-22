Внаслідок обстрілів за добу п`ятеро людей загинули та 7 постраждали на Донеччині

Окупаційна армія РФ минулої доби, 21 червня, атакувала Донецьку область. Внаслідок обстрілу 5 жителів загинули, ще 7 — травмовані. Про це повідомив голова Донецької ОВА.



«За 21 червня росіяни вбили 5 жителів Донецької області: 2 у Селидовому, 2 у Торецьку та 1 у Дружбі» — написав він.





Крім того, за словами Філашкіна, ще 7 людей в області отримали поранення.



З початку повномасштабної війни від рук російських окупантів загинули 2013 людей, ще 5065 отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що в окупованому Первомайську 19 червня у «КАМАЗі» російських військових здетонували боєприпаси. Це сталося приблизно в той самий час, коли окупаційна влада заявила про атаку ударних безпілотників на місто.