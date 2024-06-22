У Маріуполі лунали вибухи, пошкоджена базу росіян — техніку та ППО

В окупованому Маріуполі сьогодні, 22 червня, лунали вибухи, над містом виднівся густий чорний дим. Пізніше стало відомо про пошкоджену базу росіян. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



У відомстві зранку повідомили, що у захопленому місті чути вибухи.

Своєю чергою, окупанти заявили про балістику у напрямку міста та роботу ППО, а також про вибухи у Приморському районі міста.



Незабаром у міськраді написали, що внаслідок сьогоднішніх обстрілів було влучання в базування окупантів. Пошкоджено до 5 одиниць техніки та ППО.





Крім того, є інформація про ще два «прильоти», зокрема, по полігону біля селища Старий Крим та по базі загарбників біля військкомату в селищі Нікольське.



Раніше ми писали, що 22 червня у тимчасово захопленому Росією Донецьку місцеві жителі скаржаться на вибухи. Можна побачити величезний стовп чорного диму.