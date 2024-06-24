На фронті військові бригади «Помста» знищили 21 оккупанта, ще 2 — взяли в полон

З 17 по 23 червня українські військовослужбовці Луганського прикордонного загону — бригади «Помста» знищили 21 російського окупанта, також 2 солдати армії РФ були взяті в полон. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



«Підрозділи Луганського загону вразили 6 місць дислокації ворожого особового складу, ліквідували 21 та поранили 34 окупанти, двох захопили в полон», — йдеться у повідомленні.



Крім того, Сили оборони знищили та пошкодили військову техніку російських солдатів, зокрема, БТР, 2 гармати МТ-12 «Рапіра», 7 гаубиць Д-30, міномет, 3 одиниці легкового транспорту, мотовсюдихід (баггі), 9 БпЛА та 2 склади боєприпасів.



Також знешкоджено 2 станції радіоелектронної боротьби, супутникову платформу Starlink окупантів та комплекс спостереження.





Раніше ми писали, що на ранок понеділка, 24 червня, втрати російської армії в Україні становлять 1300 солдатів пораненими та вбитими. Також ЗСУ знищили величезну кількість військової техніки, 12 танків, 27 БПЛА та 51 артилерійську систему.