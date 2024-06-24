ЄС ухвалив 14-й пакет санкцій проти РФ

Сьогодні, 24 червня, рада Європейського Союзу ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у відповідь на повномасштабну війну в Україні. Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.



«Наші санкції вже значно послабили російську економіку і не дозволили Путіну здійснити свої плани щодо знищення України, хоча він все ще продовжує незаконну агресію, спрямовану проти мирних жителів та громадянської інфраструктури», — йдеться у повідомленні.



Пакет включає обмежувальні заходи щодо ще 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також такі секторальні заходи:



Енергетика



ЄС заборонить послуги з перевантаження російського зрідженого природного газу (ЗПГ) на території ЄС з метою перевалки до третіх країн. Це стосується як перевалки з судна на судно, і з судна на берег.



Також ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення СПГ-проектів, що будуються, таких як «Арктик СПГ 2» та «Мурманськ СПГ». Вводяться обмеження на імпорт російського ЗПГ через термінали ЄС, які не підключені до газової системи.



Боротьба з обходом санкцій



Материнські компанії ЄС будуть відповідальні, щоб їхні дочірні компанії в третіх країнах не оминали санкції РФ.



Крім того, оператори ЄС, які продають бойову техніку в треті країни, повинні будуть запровадити механізми належної обачності, здатні ідентифікувати та оцінити ризики реекспорту до Росії, та знизити їх, також, якщо вони повинні включати договірні положення, які гарантують, що такі промислові ноу-хау не буде використано для Росії.



Фінанси



Рада ухвалила рішення заборонити використання «Системи передачі фінансових повідомлень» (СПФС). Організаціям ЄС, які працюють за межами Росії, буде заборонено підключатися до СПФС або аналогічних спеціалізованих служб передачі фінансових повідомлень.



Крім того, операторам ЄС буде заборонено здійснювати транзакції зі спеціально зазначеними організаціями з використанням СПФС за межами Росії.



Фінансування політичних партій та інших організацій



Політичні партії, фонди, неурядові організації, включаючи аналітичні центри та ЗМІ, не зможуть фінансуватися від РФ та його довірених осіб.



Транспорти



Вперше ЄС вжив заходи, спрямовані проти конкретних судів, які сприяють веденню Росією війни проти України. Ці судна можуть бути визначені з різних причин, таких як:

перевезення військового устаткування Росії;

перевезення вкраденого українського зерна;

підтримка розвитку енергетичного сектора Росії, наприклад, шляхом перевезення компонентів ЗПГ чи перевалки ЗПГ.

Імпортно-експортний контроль та обмеження



Рада додала 61 нову організацію до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії у її агресивній війні проти України. На них поширюватимуться жорсткіші експортні обмеження.



Крім того, сьогоднішнє рішення розширює список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки, додаючи до нього деякі верстати та деякі «всюдиходи».



ЄС також запровадив додаткові обмеження на експорт товарів, які, зокрема, сприяють зміцненню російського промислового потенціалу (наприклад, хімікати, включаючи марганцеві руди та сполуки рідкісноземельних металів, пластмаси, землерийні машини, монітори та електроустаткування), а також додаткові обмеження на імпорт гелію з Росії, що є джерелом значних доходів для режиму.



Ліхтенштейн додано до списку країн-партнерів, які застосовують комплекс обмежувальних заходів щодо імпорту чавуну та сталі з Росії, а також комплекс заходів щодо контролю за імпортом, які по суті еквівалентні заходам ЄС.



Захист операторів ЄС



Пакет заходів також включає заходи, що дозволяють операторам ЄС вимагати компенсації збитків, завданих російськими компаніями внаслідок введення санкцій та експропріації.



Інші заходи



Заборонено набувати, ввозити, передавати чи вивозити українські культурні цінності та інші товари археологічного, історичного, культурного, рідкісного наукового чи релігійного значення, якщо є розумні підстави підозрювати, що ці товари були незаконно вивезені з України.



Раніше ми писали, що 27 травня Європейський Союз на запит Чехії ввів санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання «Голос Європи» (Voice of Europe).