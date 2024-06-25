Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Скільки жителів проживає у прифронтовому Покровську: відповідь голови МВА

25 червня 2024, 14:26

Скільки жителів проживає у прифронтовому Покровську: відповідь голови МВА

Скільки людей живе у Покровську. Фото: Новини Донбасу Скільки людей живе у Покровську. Фото: Новини Донбасу

У прифронтовому місті Покровськ Донецької області до широкомасштабного вторгнення РФ проживали 86 тисяч жителів. Станом на кінець червня 2024 року зараз у населеному пункті проживає майже вдові менше. Про це розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в інтерв'ю «Новинам Донбасу».

«До повномасштабного вторгнення Росії в нашій громаді проживало 86 тисяч осіб. Нині у нас майже 52 тисячі, точніше, 51 800. З них 12 400 — вимушені переселенці, які мешкають безпосередньо в нашій громаді. Щодо дітей, то в громаді залишилося 60%, а 40% поїхали із сім'ями», — зазначив він.

Крім того, за словами Добряка, з першого дня повномасштабної війни у місті організовано евакуаційний пункт, охочі виїжджають до західного регіону України.

«Раз на вісім днів відправляється евакуаційний поїзд до Рівненської області. Таким чином, евакуація у нас не припинялася. Були хвилі, коли люди поверталися і знову виїжджали масово. Наразі евакуація йде за планом. У середньому відтік людей становить близько 500-540 осіб на місяць», — додав він.

Раніше ми писали, що голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що у Торецьку проведуть примусову евакуацію мешканців у зв'язку із постійним обстрілом російських окупантів.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Покровськ
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:45
Росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області минулої доби
08:01
Війська РФ просунулися біля Красногорівки Донецької області — DeepState
23:48
Головне за день: РФ обстрілює Донбас. Подвійний удар по Покровську
23:28
Обіййняв керівну посаду в «ЛНР»: суд ухвалив вирок колишньому головному архітектору Луганська
14:58
Через удари по Дружківці поранено двох людей, у місті немає води
13:42
Окупований Донецьк залишився частково без світла
12:58
Сьогодні опівдні у Дружківці пролунали два вибухи
12:22
ЗСУ вдарили по військовій базі в анексованому Криму
10:10
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
07:46
Українські військові спростували повідомлення про повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Донеччині
23:31
Головне за день: Жертви обстрілів у Харкові та Київській області. Атака на Севастополь
15:59
У Севастополі лунали вибухи: відомо про трьох загиблих, близько сотні постраждалих
14:50
Жителі окупованої Луганщини зможуть допомогти Силам оборони: в «Азові» розповіли подробиці
23:34
Головне за день: РФ скинула на Харків чотири бомби. Вибухи у Маріуполі
18:56
Вилучати квартири в «ДНР» не будуть? Пушилін підписав новий «наказ»: про що мова
15:50
Внаслідок обстрілу Донецька загинули троє чоловіків
15:01
У Маріуполі лунали вибухи: пошкоджена база росіян, техніка та ППО
11:25
Нова методичка Кремля: у «ЛНР» на війну проти України вербуватимуть підозрюваних
10:55
В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи
00:46
Головне за день: Армія РФ штурмує Часів Яр. Атака на Селидове
усі новини
15:13
Загинув полковник ФСБ РФ: виконував бойові завдання на російсько-українському кордоні
14:55
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова
14:26
Скільки жителів проживає у прифронтовому Покровську: відповідь голови МВА
12:48
Офіційно розпочалися переговори щодо вступу України до ЄС
12:38
У разі перемоги на виборах Трамп може припинити військову допомогу Україні — ЗМІ
12:10
РФ вранці обстріляла Донеччину з артилерії та авіації: є жертва та постраждалі
11:58
Українські розвідники вдарили по польовому складу БК на території Росії
11:20
РФ скинула на Курахове авіабомбу: двоє людей постраждали
10:56
Прикордонники ліквідували та поранили 8 загарбників на Сіверському напрямку
10:45
Росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області минулої доби
09:36
Масовані удари по Донеччині: за добу росіяни вбили 7 людей, поранили — 49
09:05
Бєлгородська область РФ зазнала масованої атаки
08:01
Війська РФ просунулися біля Красногорівки Донецької області — DeepState
23:48
Головне за день: РФ обстрілює Донбас. Подвійний удар по Покровську
23:28
Обіййняв керівну посаду в «ЛНР»: суд ухвалив вирок колишньому головному архітектору Луганська
23:01
У Торецьку проведуть примусову евакуацію жителів. Що відомо
22:27
Війська Росії вдарили по Миколаївці та Великій Новосілці на Донеччині: є поранені
21:33
Зеленський звільнив Юрія Содоля з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Хто його замінив
20:39
Вадим Філашкін призначив нового заступника голови Донецької ОВА. Що відомо про Юрія Ключку
18:33
Подвійний ракетний удар РФ по Покровську: зросла кількість загиблих та поранених
усі новини
ВІДЕО
ЄС почав перемовини про вступ з Україною . Фото: соцмережі Офіційно розпочалися переговори щодо вступу України до ЄС
25 червня, 12:48
Бійці ГУР поцілили у склад боєприпасів у Воронезькій області Росії Українські розвідники вдарили по польовому складу БК на території Росії
25 червня, 11:58
Військові вдарили по російських окупантах. Фото: ДПСУ Прикордонники ліквідували та поранили 8 загарбників на Сіверському напрямку
25 червня, 10:56
Наслідки подвійного ракетного удару РФ по Покровську. Фото: Донецька ОВА Подвійний ракетний удар РФ по Покровську: зросла кількість загиблих та поранених
24 червня, 18:33
У Росії пожежа охопила великий НДІ. Фото: Baza У Підмосков'ї палає великий НДІ – один із флагманів електронної промисловості РФ: люди вистрибують із вікон
24 червня, 17:07
Росіяни атакували Селидове. Фото: Селидівська МВА РФ скинула на Селидове 2 авіабомби: постраждали 6 людей, серед них діти
24 червня, 15:14
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір