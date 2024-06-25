Загинув полковник ФСБ РФ: виконував бойові завдання на російсько-українському кордоні

У РФ загинув начальник Прикордонної служби ФСБ Росії та Бєлгородської та Воронезької областей Олексій Ляпін з позивним «Зірка». Це сталося 17 червня. Про це повідомляють російські ЗМІ.



Як зазначається, він з перших днів повномасштабної війни в Україні «виконував бойові завдання як на російсько-українському кордоні, так і за її межами».





Ляпін закінчив Ульянівське вище військове командне училище зв'язку ім. Орджонікідзе. Керував підрозділами спеціального призначення у різних регіонах (у Челябінській, Сахалінській, Оренбурзькій областях), кілька років працював у центральному апараті.



2 травня йому виповнилося 47 років.



Раніше ми писали, що чотири особи загинули внаслідок краху вертольота в Амурській області РФ.