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У Покровську продовжують бурити свердловини, воду подають в будинки за розкладом: деталі

25 червня 2024, 16:22

У Покровську продовжують бурити свердловини, воду подають в будинки за розкладом: деталі

Глава Покровської МВА розповів про ситуацію з водою. Фото: Новини Донбасу Глава Покровської МВА розповів про ситуацію з водою. Фото: Новини Донбасу

Попри те, що російські окупанти минулого року зруйнували греблю на Карлівському водосховищі, у Покровську ситуація з водою покращується. Усі деталі розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

За його словами, це можливо було зробити завдяки підтримці та заздалегідь продуманій політиці, зокрема, партнерів з Червоного Хреста, Донецької ОВА та Мирноградської МВА.

«Зараз у нас вода за розкладом: три години за п'ять. Ми також продовжуємо бурити свердловини, щоб повністю перейти до автономного водопостачання. Зараз у нас понад 300 свердловин, і наша мета досягти хоча б 500. У найближчому майбутньому ми плануємо буріння ще 6 свердловин», — зазначив він.

Добряк зауважив, що самі місцеві жителі бурили свердловини, також допомагали донори – Water Mission та «Карітас».



Раніше ми писали, що у середині червня у чотирьох містах Донецької області скоротили подачу води. Відомо, що зараз водопостачання відновлено.

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водопостачання

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