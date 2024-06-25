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Українська армія в Донецькій області більше не відчуває «снарядного голоду» – Reuters

25 червня 2024, 17:29

Українська армія в Донецькій області більше не відчуває «снарядного голоду» – Reuters

Робота української артилерії на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ Робота української артилерії на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Постачання артилерійських снарядів, уповільнені місяцями політичних суперечок у США, перш ніж були звільнені, почали надходити до українських підрозділів на лінії фронту. Про це пише агентство Reuters, репортери якого відвідали артилерійський підрозділ ЗСУ у Донецькій області.

Це зменшує тиск на українські сили, які росіяни перевершують чисельно.

У минулому солдати ЗСУ говорили, що вони були змушені обмежити використання 155-мм снарядів проти російських військ, що поставило під загрозу їхню здатність підтримувати піхоту.

«Був «снарядний голод». Достатньо жорстко нормували боєприпаси. Це вплинуло на піхоту. Росіяни «підкрадалися» з усіх боків, боляче було піхотинцям. Наразі немає «снарядного голоду» і ми добре працюємо», – розповів командир української частини, 46-річний Василь.

Нагадаємо, що Україна вже отримала першу партію артилерійських снарядів із чеської ініціативи.

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