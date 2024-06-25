РФ з початку року запустила по Україні понад 2200 дронів-камікадзе — Олещук

2277 дронів випустила РФ Україною. Фото: скрин з відео

З початку року російські окупанти атакували Україну за допомогою 2277 ударних дронів-камікадзе типу «Shahed». Понад 80% російських цілей вдалося збити. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«З 1 січня 2024 року російські окупанти випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу Shahed. Протиповітряною обороною знищено близько 86 відсотків — 1953 «Шахеди», — зазначив він.



За словами Олещука, таких результатів вдалося досягти завдяки нарощуванню бойових можливостей мобільних вогневих груп (МВГ) Сил оборони України.



«Створення МВГ — це вимушений крок Повітряних Сил з початку російського вторгнення. Адже ворог постійно нарощує атаки великою кількістю засобів повітряного нападу — особливо це стосується ударних БпЛА. Нам довелось оперативно реагувати, збільшувати не лише кількість підрозділів мобільних вогневих груп, але і якість їхнього оснащення», — заявив командувач Повітряних сил.



Зараз на озброєнні МВГ є стрілецька зброя, зенітні гармати, ПЗРК, а також додаткове обладнання, здатне забезпечувати добрий результат бойової роботи та бити по російських цілям.



Раніше ми писали, що 23 червня окупанти вдарили по Україні ракетами, цього разу застосувавши «Калібр». Дві з них були збиті силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ.