Пушилін зняв з посади так званого «віцепрем'єра ДНР» Владислава Васильєва

Звільнений із посади «віцепрем'єра ДНР» Владислав Васильєв. Фото: «ДАН»

Глава угруповання «ДНР» Денис Пушилін своїм «указом» звільнив Владислава Васильєва з посади «віцепрем'єр-міністра» псевдореспубліки. Про це стало відомо із повідомлення місцевого проросійського видання «ДАН».

Громадянин РФ Васильєв отримав посаду в «уряді ДНР» у жовтні 2023 року. На посаді «віцепрем'єра» він відповідав за «розвиток промисловості», «залучення інвестицій», а також займався адаптацією економіки окупованої території до російських стандартів.

Васильєв був переможцем конкурсу управлінців «Лідери Росії», яким опікується Адміністрація президента РФ. Після початку широкомасштабного вторгнення учасників конкурсу Кремль відправляє на керівні посади на окуповані території. Як вважається, робота в окупації може стати трампліном для кар'єри урядовця в Росії.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру заступниці голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна Тетяні Переверзєвой.