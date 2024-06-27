В Україні можуть мобілізувати три категорії студентів: деталі

В Україні з 1 липня можуть призвати до військової служби студентів навчальних закладів. Про це йдеться у новій редакції закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.



Зазначається, що потраплять під призив студенти, які навчаються на заочній формі навчання, також ті, хто здобуває другу (бакалаврат) або третю (магістратура) вищу освіту. Крім того, до лав ЗСУ можуть мобілізувати тих, хто здобуває освіту за рівнем нижчим за вже наявну.



До речі, під мобілізацію не потрапляють студентів вищих навчальних закладів та установ профтехосвіти, які навчаються на очній формі.



Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України «Про освіту», а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.



Раніше ми писали, що 18 травня набув чинності закон України про мобілізацію. Це означає, що всім військовозобов'язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані.