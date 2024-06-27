Армія РФ вдарила по Гірнику та Нью-Йорку на Донеччині: поранено троє людей

Наслідки російських обстрілів на Донеччині 27 червня. Фото: Донецька ОВА

27 червня в результаті російських обстрілів ще трьох людей поранено в Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, надійшла інформація про пораненого чоловіка в місті Гірник і двох поранених жінок у селищі Нью-Йорк.

Нагадаємо, що 27 червня російська авіація скинула авіабомбу на місто Селидове Донецької області, внаслідок чого шість людей отримали поранення.

Пізніше стало відомо про обстріл міста Торецька та села Ясенове на Донеччині, де одна людина загинула і ще одна – отримала поранення.