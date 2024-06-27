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Україна отримала від Євросозу транш на 1,9 млрд євро

27 червня 2024, 15:30

Україна отримала від Євросозу транш на 1,9 млрд євро

В український державний бюджет надійшов транш від Європейського Союзу обсягом 1,9 млрд євро в рамках допомоги програми Ukraine Facility. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.

«З початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у прискоренні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни.

Як зазначається, нещодавно Україна та ЄС підписали Угоду загальним обсягом 27 млрд євро на 2024-2027 роки у рамках Інструменту Ukraine Facility.

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