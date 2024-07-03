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РФ обстріляла 26 разів Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донеччини: пошкоджені будинки

03 липня 2024, 09:55

РФ обстріляла 26 разів Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донеччини: пошкоджені будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські окупанти 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під удар потрапили три райони, внаслідок атак пошкоджені будинки. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За уточненою інформацією, ситуація на Донеччині така.

Покровський район. Курахівська громада зазнала численних обстрілів: у Гірнику поранена людина, пошкоджені 4 приватних і 3 багатоквартирних будинків; у Гострому пошкоджена двоповерхівка; в Острівському пошкоджені 7 приватних будинків; під вогнем околиці Курахового, Сухих Ялів і Дальнього. У Селидовому 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджені 24 будинки.



Краматорський район. У Лимані пошкоджені 2 нежитлові приміщення, обстріляні околиці Райгородка Миколаївської громади. У Костянтинівці пошкоджені 2 промислові будівлі та інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську поранені 2 людини, пошкоджений приватний будинок.

Раніше ми писали, що за 2 липня російські військові вбили двох жителів Донецької області.

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Вадим Філашкін
Місця
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Війна

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