На візит Віктора Орбана до Москви відреагували у ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Інтерфакс

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не має мандата Європейського союзу на поїздку до країни-агресора Росії від імені ЄС. Про це у четвер, 4 липня, у соціальній мережі Х написав голова Європейської ради Шарль Мішель.

Він нагадав, що Угорщина за ротаційним принципом з початку липня головує у Раді ЄС, проте наголосив, що Будапешт не має мандата на взаємодію з Росією від імені Євросоюзу.

«Європейська Рада має чітку позицію: Росія – агресор, Україна – жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України», — йдеться у повідомленні Мішеля.

Орбан здійснить візит до Москви і зустрінеться із главою Кремля Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 2 липня Віктор Орбан вперше побував у Києві з початку повномасштабної війни та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.