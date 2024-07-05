Головне за день: Орбан із «мирною місією» у Москві. Удар по сільраді в Комарі

Політика



Глава угорського уряду Віктор Орбан зустрівся з Володимиром Путіним та розповів про свою нещодавню поїздку до Києва. Путін укотре заявив, що Москва відкрита до переговорів на своїх умовах.



Суспільство



На Донеччині через обстріли знеструмленими залишаються 129 населених пунктів.



У тимчасово окупованому Старобільському районі Луганської області російський військовослужбовець зґвалтував та вбив двох дівчат. За даними Луганської ОВА, вбивця вже був двічі засуджений за групове зґвалтування.



У Маріуполі фіксують зростання захворюваності на гострі кишкові інфекції. Представник так званого управління служби з нагляду за захистом прав споживачів Олександр Хоруженко стверджує, що це пов'язано з недотриманням містянами гігієнічних норм. У свою чергу в міськраді зазначили, що продукти псуються через відсутність електроенергії, зокрема світла може не бути тижнями.



Російські окупанти відправили «на підвал для відмовників» військовослужбовця, який раніше публічно поскаржився на військове керівництво.



Бойові дії



Російські окупанти продовжують атакувати Донецьку область. Зокрема, під обстріл потрапили Українськ та Костянтинівка. Пошкоджено двоповерхові житлові будинки, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Окупанти били по околицям Слов'янська, мікрорайонам Східний та Славкурорт. Пошкоджено приватні будинки та автомобіль. Одна людина поранена.



У Волноваському районі під вогонь потрапила сільська рада у Комарі. Внаслідок атаки загинула жінка, отримали поранення – 15 людей.



Мінімум 5 людей загинули та 8 поранені у Селидовому Донецької області. Російські військові скинули на місто дві керовані авіабомби увечері.



Під час атаки по Макарівській громаді Київської області за допомогою ударних дронів-камікадзе уламками БПЛА було пошкоджено шість приватних будинків та один автомобіль. Інформації про постраждалих та загиблих немає.



В окупаційній адміністрації «ДНР» стверджують , що серед мирного населення є жертви обстрілів, не уточнюючи при цьому, чи були вражені об'єкти російських військ. Поранено 15 людей.



Вночі ЗСУ атакували військовий аеродром у місті Приморсько-Охтарськ РФ. Аеродром атакували не лише БПЛА, а й як мінімум дві ракети. Внаслідок атаки поранено військовослужбовця РФ. Також було пошкоджено електропідстанцію, внаслідок чого значна частина Приморсько-Ахтарська залишилася без світла та води.



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