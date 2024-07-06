Подвійне вбивство у Слов'янську: підозрюваного відправили під варту

На Донеччині сталася подія, яка шокувала місцевих жителів та викликала громадський резонанс — подвійне вбивство. Жителя Слов'янська викрито у вбивстві жінки та її 15-річної доньки. Чоловік затриманий, прокуратура повідомила його про підозру.



2 липня вночі він прийшов до колишньої співмешканки. Розбивши у будинку вікна, він проник у будинок, у якому перебували жінка та її 15-річна дочка. Мати та дочка ховалися від нього на другому поверсі будинку.

Підозрюваний вибив двері і накинувся на них із ножем. Жінці він завдав близько 20 поранень. Дівчинка теж загинула від рук того, хто напав.



На момент затримання він був п'яним та зі слідами крові.



Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Рідні та близькі загиблих знайомі з підозрюваним. Вони побоюються, що справу можуть «зам'яти», оскільки підозрюваний «має впливових батьків та зв'язку» — так вони написали у пості для соцмереж.