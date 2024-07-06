Головне за день: Обстріли Українська. Зміни у графіках відключення світла

Суспільство



За час повномасштабної війни в Україну з російського полону повернулися 3 310 людей. Загалом Росія та Україна обмінювалися полоненими 53 рази.



З початку повномасштабної війни РФ проти України до поліції Донецької області надійшло понад 40 тисяч звернень про безвісне зникнення людей. Більшість із них зникла саме за особливих обставин, тобто на тимчасово окупованій території та під час бойових дій.



З 9 по 24 липня у всіх областях України змінять графіки відключень. У кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання відбуватимуться згідно з графіками, опублікованими обленерго у кожному регіоні.



Бойові дії



За даними проєкту DeepState, війська РФ просунулися в Нью-Йорку і Дружбі на Торецькому напрямку.



Російські військові обстріляли зі «Смерчів» Українськ Донецької області. Одна людина загинула, двоє поранені, пошкоджені 4 двоповерхівки та 1 приватний будинок. Унаслідок ранкового обстрілу міста постраждала одна людина та ще одна, за попередньою інформацією, поранена в Покровську. У місті пошкоджена адмінбудівля.



У російському Єйську засобами ППО збили безпілотники. Уламки, що впали, пошкодили вишку стільникового зв'язку. У станиці Павловській через падіння уламків над нафтобазою спалахнув один із резервуарів із паливом. У станиці Ленінградська через атаку також спалахнув резервуар з паливом. Пожежі на нафтобазах також зафіксували супутники NASA.



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