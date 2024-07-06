Головне за день: Обстріли Українську. Зміни у графіках відключення світла

Суспільство



За час повномасштабної війни в Україну з російського полону повернулися 3310 людей. Загалом Росія та Україна обмінювалися полоненими 53 рази.



З початку повномасштабної війни РФ проти України до поліції Донецької області надійшло понад 40 тисяч звернень про безвісне зникнення людей. Більшість із них — зникли саме за особливих обставин, тобто на тимчасово окупованій території та під час бойових дій.



З 9 по 24 липня у всіх областях України буде змінено графіки відключень. У кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання відбуватимуться згідно з графіками, опублікованими обленерго у кожному регіоні.



Бойові дії



За даними проекту DeepState, війська РФ просунулися в Нью-Йорку і Дружбі на Торецькому напрямку.



Російські військові обстріляли із «Смерчів» Українськ Донецької області. Одна людина загинула, ще двоє поранено, пошкоджено 4 двоповерхівки та 1 приватний будинок. В ході ранкового обстрілу міста постраждала одна людина. Ще 1 особа, за попередньою інформацією, поранена в Покровську. У місті пошкоджено адмінбудівлю.



У російському Єйську засобами ППО збили безпілотників. Уламки, що впали, пошкодили вишку стільникового зв'язку. У станиці Павловській через падіння уламків над нафтобазою спалахнув один із резервуарів із паливом. У станиці Ленінградська через атаку також спалахнув резервуар з паливом. Пожежі на нафтобазах також зафіксували супутники NASA.



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