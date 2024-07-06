Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: Обстріли Українську. Зміни у графіках відключення світла

06 липня 2024, 23:29

Головне за день: Обстріли Українську. Зміни у графіках відключення світла

Суспільство

 За час повномасштабної війни в Україну з російського полону повернулися 3310 людей. Загалом Росія та Україна обмінювалися полоненими 53 рази.

З початку повномасштабної війни РФ проти України до поліції Донецької області надійшло понад 40 тисяч звернень про безвісне зникнення людей. Більшість із них — зникли саме за особливих обставин, тобто на тимчасово окупованій території та під час бойових дій.

З 9 по 24 липня у всіх областях України буде змінено графіки відключень. У кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання відбуватимуться згідно з графіками, опублікованими обленерго у кожному регіоні.

Бойові дії

 За даними проекту DeepState, війська РФ просунулися в Нью-Йорку і Дружбі на Торецькому напрямку.

Російські військові обстріляли із «Смерчів» Українськ Донецької області. Одна людина загинула, ще двоє поранено, пошкоджено 4 двоповерхівки та 1 приватний будинок. В ході ранкового обстрілу міста постраждала одна людина. Ще 1 особа, за попередньою інформацією, поранена в Покровську. У місті пошкоджено адмінбудівлю.

У російському Єйську засобами ППО збили безпілотників. Уламки, що впали, пошкодили вишку стільникового зв'язку. У станиці Павловській через падіння уламків над нафтобазою спалахнув один із резервуарів із паливом. У станиці Ленінградська через атаку також спалахнув резервуар з паливом. Пожежі на нафтобазах також зафіксували супутники NASA.

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:29
Головне за день: Обстріли Українську. Зміни у графіках відключення світла
10:35
Війська РФ просунулися на Торецькому та Очеретинському напрямках — DeepState
23:42
Головне за день: Орбан із «мирною місією» у Москві. Удар по сільраді в Комарі
22:46
Російського військового, який зачитав на камеру звернення до керівництва, відправили «на підвал для відмовників» у Зайцевому
21:17
Холерний вібріон знайшли в Маріуполі, який вигляд має туристичний сезон у розграбованій Кирилівці — дайджест новин з окупації ►
20:15
«ДНР» заявила про 15 поранених жителів унаслідок обстрілів
12:30
В окупованому Старобільському районі російський військовий зґвалтував та вбив двох місцевих дівчат
08:30
У Костянтинівці зруйновано багатоквартирний будинок внаслідок російського обстрілу: є поранені
23:48
Головне за день: Бої за Торецьк. РФ розширила фронт у Харківській області
23:25
В окупованій Горлівці через обстріли одна людина загинула та троє поранені
16:52
Біля окупованого Дебальцевого підірвали опори залізничної контактної мережі
15:38
У Харківській області поранено чотирьох людей внаслідок ранкового обстрілу
13:18
У «ДНР» понад 9 тисяч абонентів залишаються без світла
12:19
У «ДНР» змінилися тарифи на комунальні послуги: скільки доведеться платити
11:55
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
10:56
В Українську Донецької області вранці прогриміли вибухи
09:47
Російські військові обстріляли 17 населених пунктів Донецької області минулої доби
23:46
Головне за день: Дніпро, Харків – масові обстріли. Удар по складу боєприпасів у Донецьку
20:20
Внаслідок обстрілу в Донецьку палає російський склад боєприпасів (оновлено)
17:22
Армія РФ перекидає резерви у бік Торецька та Покровська через Маріуполь — міськрада
усі новини
23:29
Головне за день: Обстріли Українську. Зміни у графіках відключення світла
18:00
З початку війни Україна повернула з російського полону понад 3,3 тисячі громадян
16:57
Люди, які евакуюються з Донецької області, поки не отримуватимуть одноразової допомоги: проєкт завершився
16:17
Поліція Донеччини отримала 40 тисяч заяв про зниклих безвісти з початку війни
15:44
Ще 69 жителів Донецької області евакуювалися на Волинь
14:38
Подвійне вбивство у Слов'янську: підозрюваного взяли під варту
14:17
В Українську Донецької області другий день поспіль під російськими обстрілами гинуть люди
13:25
Від ідеї до міжнародного проєкту: на Донеччині надають психологічну допомогу у формі гри
12:37
Армія РФ обстріляла 25 населених пунктів Донецької області за добу
11:55
Дві нафтобази спалахнули в Краснодарському краї РФ внаслідок нічної атаки БПЛА
11:45
«Укренерго» скасувало графіки відключення світла до 15:00 суботи
11:04
Українські військові збили 24 із 27 «шахедів» – Повітряні сили
10:35
Війська РФ просунулися на Торецькому та Очеретинському напрямках — DeepState
09:53
Обстріли Донецької області: 11 людей загинуло та 43 поранено за добу
00:27
З 9 по 24 липня в українських областях змінять графіки відключень світла: в «Укренерго» повідомили причину
23:42
Головне за день: Орбан із «мирною місією» у Москві. Удар по сільраді в Комарі
23:00
Селидове на Донеччині під ударами: щонайменше 5 людей загинули і 14 постраждали
22:46
Російського військового, який зачитав на камеру звернення до керівництва, відправили «на підвал для відмовників» у Зайцевому
22:00
Обстріл Слов'янська: пошкоджено будинки та поранено мирного жителя
21:17
Холерний вібріон знайшли в Маріуполі, який вигляд має туристичний сезон у розграбованій Кирилівці — дайджест новин з окупації ►
усі новини
ВІДЕО
Пожежа на нафтобазі у Краснодарському краї. Кадр із відео Дві нафтобази спалахнули в Краснодарському краї РФ внаслідок нічної атаки БПЛА
06 липня, 11:55
Холерний вібріон знайшли в Маріуполі, який вигляд має туристичний сезон у розграбованій Кирилівці — дайджест новин з окупації ► Холерний вібріон знайшли в Маріуполі, який вигляд має туристичний сезон у розграбованій Кирилівці — дайджест новин з окупації ►
05 липня, 21:17
Дим після удару ЗС РФ по Селидовому. Фото: кадр із відео Російські війська вдарили по Селидовому: почалася сильна пожежа, над містом піднімається дим
05 липня, 17:19
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Донецької області 5 липня. Фото: особиста сторінка Шмигаля у Телеграмі Шмигаль приїхав в Донецьку область. Що відомо про візит прем’єр-міністра України
05 липня, 16:34
Донецький клуб «Шахтар» представив три варіанти форми на майбутній футбольний сезон. Фото: ФК «Шахтар» Донецький «Шахтар» представив форму на новий сезон
05 липня, 14:49
Місце підриву залізничного полотна під Єкатеринбургом РФ. Фото: карта «Атеш» У Росії партизани зупинили рух потягів з боєприпасами КНДР
05 липня, 13:07

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір