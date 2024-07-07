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У Донецькій області за добу 2 убитих та 8 поранених людей

07 липня 2024, 09:59

У Донецькій області за добу 2 убитих та 8 поранених людей

Окупаційна армія минулої доби, 6 липня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. В результаті двоє мешканців загинули, травмовані — 8 цивільних. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«За 6 липня росіяни вбили 2 мешканців Донеччини: у Нью-Йорку та Українську», — зазначив він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 8 людей отримали поранення.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2066 людей, отримали поранення — 5325. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що з початку повномасштабної війни РФ проти України до поліції Донецької області надійшло понад 40 тисяч звернень щодо безвісного зникнення людей. Більшість із них — зникли саме за особливих обставин, тобто на тимчасово окупованій території та під час бойових дій.

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Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна

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