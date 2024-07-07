На окупованій Донеччині розвідники знищили станцію та центр логістики росіян

На тимчасово окупованій території Донецької області українські розвідники спалили техніку та центр логістики російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.
«6 липня 2024 року розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах держави-агресора росії на тимчасово окупованій території Донецької області», — йдеться у повідомленні.
У ГУР зазначили, що розвідники знищили:
Раніше ми писали, що українські прикордонники продовжують атакувати позиції російських окупантів. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.
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