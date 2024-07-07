На окупованій Донеччині розвідники знищили станцію та центр логістики росіян

Розвідники вдарили по двох об'єктах РФ. Фото: ГУР

На тимчасово окупованій території Донецької області українські розвідники спалили техніку та центр логістики російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.



«6 липня 2024 року розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах держави-агресора росії на тимчасово окупованій території Донецької області», — йдеться у повідомленні.



У ГУР зазначили, що розвідники знищили:

у Дебальцевому логістичний центр, саме там загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси.

у Новолуганському дорогу російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж «Житель».

Раніше ми писали, що українські прикордонники продовжують атакувати позиції російських окупантів. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.