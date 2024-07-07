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Сили оборони відбивають атаки в районі Торецька, загарбників у місті немає — Волошин

07 липня 2024, 16:58

Сили оборони відбивають атаки в районі Торецька, загарбників у місті немає — Волошин

Російська армія продовжує атакувати на Торецькому напрямку, зокрема, обстрілює Торецьк з різних видів озброєння, проте Сили оборони контролюють обстановку, загарбників у місті немає. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин, передає Суспільне Донбас.

За його словами, ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк у Донецькій області.

«Ситуація навколо міста Торецька така, що Сили оборони контролюють обстановку. Станом на сьогодні жодних територіальних успіхів ворог не мав, ворожої російської армії в місті немає», — зазначив він.

Волошин додав, що війська РФ проводять «м'ясні» штурми, щодня атакуючи Торецьк.

Раніше ми писали, що начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик розповів, що у Торецьку залишається 4,5 тис. людей.

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