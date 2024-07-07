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Покровський напрямок залишається найбільш напруженим, росіяни намагаються витіснити Сили оборони

07 липня 2024, 17:44

Покровський напрямок залишається найбільш напруженим, росіяни намагаються витіснити Сили оборони

Загалом з початку доби сталося 78 бойових зіткнень. Найбільше атак сталося на Покровському напрямі. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

«Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою, але контрольованою. Українські захисники продовжують активно протидіяти російському агресору», — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на передовій:

Російські війська обстрілюють прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей з території РФ.

На Харківському напрямку російські окупанти тричі атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Стариці, Липцов та Вовчанська. Дві атаки відбито, одна — триває.

На Куп'янському напрямку противник сім разів штурмував позиції в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Сіньківки, Стельмахівки та Андріївки. Три бойові зіткнення досі тривають.

На Куп'янському напрямку противник сім разів штурмував позиції в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Сіньківки, Стельмахівки та Андріївки. Три бойові зіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку за день російська армія здійснила 10 атак поблизу Макіївки, Греківки, Невського та Тернів.

Загарбники продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Верхньокам'янського відбито дві атаки противника.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили один штурм позицій поблизу Калинівки. Бій досі триває.

На Торецькому напрямку відбулося три безуспішні ворожі атаки в районах Північного та Торецька.

На Покровському напрямку найбільша кількість зіткнень. З початку доби окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах Нью-Йорка, Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Прогресу, Лозоватського, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск і відбили 19 атак супротивника, вісім боїв ще тривають.

Триває один бій на Курахівському напрямі. Наразі українські військові вже відбили 15 атак окупаційної армії. Противник концентрує зусилля у бік Парасковіївки.

На Времівському напрямку було сім ворожих атак неподалік Водяного, Макарівки та Костянтинівки. Шість атак наші воїни відбили, ще одна – продовжується.

На Оріхівському напрямі підрозділи наших військ відбили два штурми росіян. Тут окупанти зазнали невдачі в районах Малої Токмачки та Роботиного.

На Наддніпрянському напрямку росіяни безуспішно атакували Сили оборони на лівому березі Дніпра.

Раніше ми писали, що російська армія продовжує атакувати на Торецькому напрямку, зокрема, обстрілює Торецьк із різних видів озброєння, проте Сили оборони контролюють обстановку, загарбників у місті немає.

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