Головне за день: У Росії помер брат радника глави ОП. Бої за Торецьк тривають

Суспільство



У російських ЗМІ нещодавно з'явилася інформація про смерть Володимира Подоляка, котрий є рідним братом радника голови ОП Михайла Подоляка. Крім того, загиблий нібито працював у ГРУ РФ. Причина смерті невідома.



123 населені пункти Донецької області все ще залишаються без електроенергії.



Бойові дії



За даними проекту DeepState, росіяни просунулися у восьми населених пунктах Донеччини. Йдеться про Піщане, Євгенівку, Північне, біля Лозоватського, Макіївки, Новоселівки Першої, Часового Яру, Калинівки.



Спікер ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин розповів , що росармія продовжує атакувати на Торецькому напрямку, проте Сили оборони контролюють обстановку, загарбників у Торецьку немає. За його словами, ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк.



Армія РФ вкотре обстріляла Херсон: поранено двох жінок — матір із дочкою. Вони отримали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, поранення обличчя та рук.



Російські війська завдали ударів по селищу Нью-Йорк і селу Іллінка на Донеччині. Двоє людей отримали поранення, передає «Суспільне».



Внаслідок ударів РФ по Богуславці на Харківщині поранено двох людей, повідомив голова ОВА Синєгубов.



На Покровському напрямі українські військовослужбовці збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів сил оборони.



Вночі в результаті атаці дронів у Воронезькій області спалахнула велика пожежа на одному зі складів із «вибухонебезпечними об'єктами». Жителів населеного пункту евакуйовано.



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