Бойові втрати армії РФ за добу: 1200 солдатів, 16 танків і 40 ББМ

Танк ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати російської армії за добу орієнтовно склали 1200 осіб особового складу, 16 танків, 40 бойових броньованих машин та 29 артилерійських систем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.



ЗСУ також знищили один засіб ППО, один літак росіян, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 47 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, включаючи вісім машин спеціальної техніки.



Раніше стало відомо, що воїни-зенітники збили російський літак Су-25 на Донеччині. Нагадаємо, з 30 червня по 7 липня втрати російської армії склали близько 8290 осіб особового складу пораненими та вбитими.