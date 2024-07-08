На міні в Харківській області підірвалася ціла родина: загинуло четверо людей

Ціла родина підірвалася на міні в Харківській області, загинули щонайменше чотири особи. Фото: ОВА

На Харківщині автомобіль наїхав на міну. Внаслідок підриву загинула ціла родина. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов увечері 7 липня.

Він повідомив, що родина їхала на легковому автомобілі по ґрунтовій дорозі в лісі в Харківському районі.

За попередніми даними правоохоронців, загинуло четверо людей, серед них є дитина. В даний час продовжується розпізнавання тіл.

За словами рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: 4 дорослі та 2 дитини.

«Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває. На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники», — додав Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Донецьку 20 червня постраждала жінка внаслідок підриву на протипіхотній міні. Інцидент стався у Куйбишевському районі міста.