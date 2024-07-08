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Росіяни завдали ударів по Нікопольщині: поранено чотирьох мирних жителів

08 липня 2024, 07:57

Росіяни завдали ударів по Нікопольщині: поранено чотирьох мирних жителів

Результат обстрілів РФ у Дніпропетровській області. Фото: Лисак / Telegram Результат обстрілів РФ у Дніпропетровській області. Фото: Лисак / Telegram

Внаслідок ударів росіян по Нікопольщині постраждали четверо мирних громадян, окупанти застосовували дрони-камікадзе та артилерію. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Постраждали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Постраждали чотири особи. Усі на амбулаторному лікуванні. Пошкоджено п'ятиповерхівку, 4 приватні будинки, 3 господарські будівлі, 2 теплиці, авто», — уточнив він.

За словами начальника обласної військової адміністрації, виникло кілька пожеж, які рятувальники загасили. Вночі підрозділ ПвК «Схід» також знищив над областю БпЛА противника.

Нагадаємо, у Харківській області автомобіль наїхав на міну, внаслідок підриву загинула ціла родина.

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