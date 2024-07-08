Російські війська понад 15 разів обстріляли Донеччину: десятки пошкоджених будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу, 7 липня, російські окупанти 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під ударом опинилися три райони, є жертви, пошкоджені десятки будинків. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За уточненою інформацією, ситуація на Донеччині така.



Покровський район. В Іллінці Мар'їнської громади поранена людина. У Курахівській громаді пошкоджені 10 будинків у Янтарному, 2 будинки в Острівському і підприємство у Костянтинопільському. У Гродівській громаді 1 людина загинула, пошкоджені 15 будинків.





Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджено адмінбудівлю, у Плещіївці Іллінівської громади — 1 об'єкт. Під вогнем околиці Лиманської громади.





Бахмутський район. У Північному Торецької громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 2 будинки; у Нью-Йорку 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджений. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 5 господарчих будівель. У Сіверську зруйновані 2 будинки, ще 1 будинок пошкоджений у Серебрянці.



Раніше ми писали, що вночі 8 липня 2024 року країна-агресор атакувала Україну шістьма ракетами повітряного та наземного базування. З 4-х запущених РФ крилатих ракет Х-101, ППО змогла збити три.