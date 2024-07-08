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РФ вдарила по дитячій лікарні «Охматдит»: під завалами люди

08 липня 2024, 13:45

РФ вдарила по дитячій лікарні «Охматдит»: під завалами люди

Росіяни атакували дитячу лікарню. Фото: ДСНС Росіяни атакували дитячу лікарню. Фото: ДСНС

Під час сьогоднішньої ракетної атаки на Київ пошкоджено приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», відомо, що є постраждалі. Пацієнтів евакуювали до комунальних лікарень міста.

«Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й d Європі винятково ДИТЯЧА лікарня. «Охматдит» врятував та повернув здоров'я тисячам дітей», — написав Президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, під завалами люди, точна кількість поранених та загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі та люди.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що із зруйнованого корпусу «Охматдиту» 5 дітей вивезли на перегоспіталізацію.



Крім того, Віктор Ляшко розповів, що росіяни завдали удару по відділенню токсикології, де на той момент перебували тяжкохворі діти на діалізі.

«Діти не можуть без цього жити — вони на діалізі. Пошкоджено: операційні, реанімаційні, онкологічне відділення, де були чисті кімнати та мали спеціальне повітря та окремий корпус», — сказав він.

Зараз найголовніше, за словами Ляшка, — допомогти тим, кого можна дістати з-під завалів та перевести тих, хто постраждав до інших лікарень. Своєю чергою він заявив, що жертви є.

У мережі публікують фото зруйнованої дитячої лікарні.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у коментарі РБК-Україна наголосив, що наразі відомо про двох загиблих та 15 поранених.

«Проводимо рятувальні роботи, щоби максимально швидко звільнити з-під завалів людей. Це і діти, можливо, і медичний персонал. Щонайменше ми не можемо вийти на зв'язок з двома лікарями. Ми ще маємо десь 1:15-1:20, щоб розібрати основні завали, щоб людям дати повітря», — розповів він.

За словами Ляшка, загиблих неповнолітніх немає. Та є ймовірність, що під завалами можуть бути діти.

Раніше ми писали, що російська армія атакувала Київ.

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