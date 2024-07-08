Головне за день: Удари по Києву, Кривому Розі та Покровську. Влучання в Охматдит

Бойові дії



Російські окупанти вдарили по дитячій лікарні «Охматдит» стратегічною крилатою ракетою Х-101. Потім відбувся повторний обстріл Києва російськими військами. Уламки ракети впали на пологовий будинок у Дніпровському районі столиці.



За даними на 23:00, під час атаки на Україну загинуло 40 людей, ще 160 поранено. Так, у Києві загинуло 28 людей, серед них троє дітей, ще 11 – у Кривому Розі. У Києві поранення отримали 96 осіб, серед них 7 дітей, 62 – на Дніпропетровщині та 2 – на Київщині. 9 липня оголошено у Кривому Розі днем жалоби.



Внаслідок ранкової атаки на Покровськ троє людей загинули, ще троє отримали поранення. Попередньо правоохоронці з'ясували, що окупанти вдарили по місту за допомогою РСЗВ «Смерч».



За даними аналітиків DeepState, російські окупанти просунулися у місті Красногорівка Донецької області. Також росіяни просунулися біля сіл Євгенівка на Донеччині та Петропавлівка на Харківщині.



На Донеччині в селі Сидорове автомобіль підірвався на протитанковій міні. Загинуло троє людей, серед них дитина 2018 року народження. Автомобіль повністю знищено.



На Харківщині автомобіль наїхав на міну. Внаслідок підриву загинула ціла сім'я – чотири людини, серед них є дитина. Загиблі їхали легковим автомобілем ґрунтовою дорогою в лісі в Харківському районі.



Російська ФСБ стверджує , що запобігла «спробі українських спецслужб викрасти стратегічний ядерний Ту-22М3 ВКС Росії». У відомстві заявляють, що до операції начебто причетні спецслужби країн НАТО.



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